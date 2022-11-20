Üzerini değiştirip poşete koy

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları Whatsapp yazışmaları tespit edildi.Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise, "Beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver" yazdığı görüldü.Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım, bana durumun hakkında bilgi ver" diye yanıt verdiği görüldü.Terörist Ahlam Albashir'in saldırının yaşandığı noktanın fotoğraf ve görüntülerini 22 Ekim Cumartesi 18.08'de yaptığı keşif sırasında çektiği ve PKK'nın sözde sorumlularından olan ve saldırı talimatını veren 'Hacı' kod adlı kişiye gönderdiği belirlendi.