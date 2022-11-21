12 Baro’dan harekâta ilişkin skandal açıklama

Türkiye'nin sınır hattının terör odaklarından temizlemek amacıyla başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na karşı 12 baro skandal ifadelerle dolu bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BAĞLAMINDAN KOPARMAYA ÇALIŞTILAR
TSK, savaş uçaklarıyla başta Kobani olmak üzere Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunan birçok alana 20.11.2022 tarihinde hava harekatı gerçekleştirmiştir. Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre başlayan askeri operasyonda can kayıpları ve yaralananların olduğu belirtilmektedir. Askeri operasyonların sürmesi halinde şüphesiz daha fazla can kaybı yaşanacaktır. Hava operasyonlarının yapıldığı alanlar; Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaştan sonra IŞİD'den temizlenen ve güvenliğin yeniden tesis edildiği, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı alanlardır.
12 BARO İMZA ATTI
Ülke olarak yıllardır savaşın, çatışmanın ve şiddetin sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğini yaşanan büyük acılarla tecrübe etmiş bulunmaktayız. Bugün ihtiyacımız olan şey; Kürtlerin yoğun yaşadığı alanlara askeri operasyonlar düzenlemek suretiyle sorunu derinleştirmek değil, toplumun her kesimiyle barışmaktır. Türkiye'nin komşu halklarla ilişkilerini barışı gözeterek sürdürmesi, herkes için elzemdir. Biz aşağıda imzası bulunan Barolar savaşa karşı barışı savunmanın sorumluluğuyla; bölgede, sorunların çözümden ziyade yeni sorunlara sebebiyet verecek operasyonları halklar arasındaki barış zemini açısından tehlikeli görüyor ve hükümeti sorunlara askeri müdahaleler yerine barışçıl siyasi çözümler aramaya davet ediyoruz.
BİLDİRİDE İMZASI OLAN BAROLAR
Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van barolarının bildiride imzası yer aldı.