Türkiye’nin gururu Kızılelma pistte

Baykar tarafından kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın sürecinde önemli bir aşama başarıyla tamamlandı. Bayraktar Kızılelma ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla geçti.Uçak, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla tamamlandı. Dün, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Böylece Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Kızılelma yer testlerine devam edecek. İlk uçuşun yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.SELÇUK Bayraktar, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Bayraktar #KIZILELMA'yla bir pazar hatırası... A sunday morning to remember with Bayraktar #KIZILELMA..." Bayraktar ayrıca, KIZILELMA'nın, pistte hareket halindeki görüntülerinin videosunu da paylaştı.Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Türkiye Yüzyılı etiketiyle, söz konusu görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Muharebe alanında insansız savaş uçağınız olduğunu düşünün. O insansız savaş uçağının TCG-ANADOLU'dan kalkıp indiğini hayal edin. İşte bunlar Türkiye'yi bölgeselden küresel bir güç haline getirmenin adımları...