‘Adayımız da tarafımız da belli’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli Ulus Caddesi'nde düzenlenen mitinginde konuştu. Konuşmasına Pençe-Kılıç Harekatı'na değinerek başlayan Destici, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün gereğinin yapıldığını, teröristlerin inlerinde vurulduğunu söyledi. Destici, "Yaklaşık 700 kilometrelik bir alanda hava harekatı icra edilmiştir. Bu harekat, dünyada ancak birkaç ülkenin yapabileceği, bu kadar kısa sürede, büyük boyutta bir harekattır. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu başarmış ve bütün hedefleri eksiksiz bir şekilde yerle bir etmiştir. Küresel güçler, Suriye'de adım adım ilk hedefi Türkiye'nin toprak bütünlüğü olan bir terör devleti kurdurmaya çalıştılar. Kabul etmedik, boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz" diye konuştu. "Ülkemizin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var" diyen Destici, "Bu da ancak sizin desteklerinizle mümkün olabilir. Tarafımızı sizin istikametinize, sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza göre belirledik. Adayımız da tarafımız da bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımızdır" dedi.