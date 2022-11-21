Bakan Bozdağ: “Kimse Türkiye’yi ve Türkiye’nin gücünü test etmemeli”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK/YPG tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum.

Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir" ifadelerine yer verdi.