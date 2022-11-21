Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Demir'e anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Demir, evlat hasretiyle yanan anne ve babalarla görüştüklerini söyledi. Demir, günlerdir süren eylemde, bu fedakarlığı gösteren anne ve babalara teşekkür ederek, "Bütün amacımız, gayretimiz, annelerin, babaların yürek acılarının bir an önce durması. Bunu sağlamak için de devletimiz her türlü imkanı seferber etmiş durumda. Allah bu anne ve babalardan razı olsun. Evlat acısı başkadır. Evlat acısını bilmeyenlere, duymayanlara Allah insaf versin. Bu mücadelede hep beraberiz. Bu topraklarda yaşamış insanların arasına fitne sokmak isteyenlere karşı da bu yürekli ve cesur duruşu gösteren anne ve babalara teşekkür ediyoruz" dedi.