Cinsel suçlara özel savcı

Adalet Bakanı Bakan Bozdağ'ın imzasıyla Başsavcılıklara cinsel suçlara ilişkin genelge gönderildi. Genelgede, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç soruşturmalarının yürütülmesi sırasında; olayın adli mercilere ne şekilde ve ne zaman yansıdığı, ilk defa kiminle ve nasıl paylaşıldığı, paylaşıldığı andaki mağdurun fiziksel ve ruhsal durumu, olay ve yakalama tutanakları, doktor raporları, tanık beyanları, şüpheli ve mağdur beyanlarının tutarlı olup olmadığı, kriminal raporlar, taraflar arasında husumet bulunup bulunmadığı, şüpheli veya mağdurun evinde ya da iş yerinde yapılan aramada ele geçen deliller, telefonda ve bilgisayarda ele geçirilen görüntü ve yazışmalar ile diğer bütün deliller hep birlikte değerlendirilerek adli işlemlerin yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, "Bu adımlardan bazılarının zamanında atılmaması veya delillerin eksik toplanması maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına engel olabilecektir" ifadelerine yer verildi.Çocuk ve diğer mağdurların ifadelerinin Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve Adli Görüşme Odaları'nda (AGO) uzman eşliğinde bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından alınması gerektiğinin vurgulandığı genelgede mağdurların adli süreçte failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.Mağdur çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan tedbirlerin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde bu tedbirlere hükmedilmesinin talep edilmesi gerektiğinin vurgulandığı genelge 13 maddeden oluşuyor. ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelgede yer alan önemli noktalar şunlar:Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin soruşturma işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılacak işbölümü ile her adliyede belirli Cumhuriyet savcıları tarafından takip edilmesinin ve zorunlu olmadıkça işbölümü değişikliği yapılmayarak bu konuda uzmanlaşma sağlanacak.Cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiği iddiası ile soruşturmaya başlayan Cumhuriyet savcısı derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verecek.Mağdurun beyanı alınırken sözü kesilmeden dinlenecek, kullandığı kelimelerin hukuksal veya tıbbi karşılığına dönüştürülmeden ifade ettiği şekilde zapta geçirilecek.Mağdurun birden fazla adli muayeneye tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde işlemler yerine getirilecek.Soruşturmalarda, mağdur ve çocuğun mahremiyetinin korunması, soruşturma konusu eylemin onların geleceği üzerinde olumsuz etkiler bırakmasının önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açısından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilecek.Soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereği yapılacak.