İçişleri’nden Taksim’de infial yaratacak tarzda video paylaşan şüpheliler hakkında açıklama

KAPKAÇ ŞAKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Başkanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek "bombalı paket şakası" olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir "kapkaç şakası" olduğu anlaşılan görüntülerin terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaşılmasının ve ülkemizdeki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının da kabul edilebilir herhangi bir tarafı bulunmamaktadır.

Böylesi kötü niyetli girişimlerin ülkemizdeki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi niyetini taşıdığı da değerlendirilmektedir. Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını Türkiye'nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır."

2 TURİST ÇIKIŞ YAPTI

Video çeken 3 turistin durumunu hakkında ise şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki 3 kişiden F.R.'nin 8 kasım da , A.O.'nun 10 kasımda ülkemizden çıkış yaptığı anlaşılmış olup hala ülkemizde bulunan diğer yabancının ülkemizden çıkışı için gerekli idari süreç yürütülmektedir. Ülkemizdeki tüm yabancılarla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bu tip münferit olayların tespit edilmesi durumunda gerekli takipler yapılarak adli veya idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir."