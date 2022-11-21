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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Sınır kapısına roketli saldırı 8 yaralı

İBRAHİM GÜNEŞ
Sınır kapısına roketli saldırı 8 yaralı
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekât yerleşkesine düştü. İçişleri Bakanlığı, bölücü teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden düzenlediği Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısında biri komiser, 6'sı polis memuru, biri de asker olmak üzere 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı 7 polis ve bir askeri ziyaret eden Kilis Valisi Recep Soytürk, durumları hakkında bilgi aldı. Saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Öte yandan Tel Rıfat bölgesindeki terör örgütü hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

KARKAMIŞ'A 4 ROKET DÜŞTÜ
Bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Suriye'nin kuzeyinden ateşlenen 4 roket ilçedeki boş alana isabet etti. Hain saldırının ardından sınır birliklerince belirlenen terör örgütü hedefleri, çok namlulu roketatar ve Fırtına obüsleri ile yerle bir edildi.

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Sınır kapısına roketli saldırı 8 yaralı
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