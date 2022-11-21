Sınır kapısına roketli saldırı 8 yaralı

Terör
örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekât yerleşkesine düştü. İçişleri Bakanlığı, bölücü teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden düzenlediği Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısında biri komiser, 6'sı polis memuru, biri de asker olmak üzere 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı 7 polis ve bir askeri ziyaret eden Kilis Valisi Recep Soytürk, durumları hakkında bilgi aldı. Saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Öte yandan Tel Rıfat bölgesindeki terör örgütü hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi.
KARKAMIŞ'A 4 ROKET DÜŞTÜ
Bölücü
terör örgütü
YPG/PKK
tarafından
Gaziantep'in
Karkamış ilçesine
roketli saldırı
düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyinden
ateşlenen
4 roket ilçedeki
boş alana
isabet etti. Hain
saldırının ardından
sınır birliklerince
belirlenen
terör örgütü
hedefleri, çok
namlulu roketatar
ve Fırtına
obüsleri ile
yerle bir edildi.