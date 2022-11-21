Sınır kapısına roketli saldırı 8 yaralı

örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekât yerleşkesine düştü. İçişleri Bakanlığı, bölücü teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden düzenlediği Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısında biri komiser, 6'sı polis memuru, biri de asker olmak üzere 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı 7 polis ve bir askeri ziyaret eden Kilis Valisi Recep Soytürk, durumları hakkında bilgi aldı. Saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Öte yandan Tel Rıfat bölgesindeki terör örgütü hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi.Bölücüterör örgütüYPG/PKKtarafındanGaziantep'inKarkamış ilçesineroketli saldırıdüzenlendi.Suriye'nin kuzeyindenateşlenen4 roket ilçedekiboş alanaisabet etti. Hainsaldırının ardındansınır birliklerincebelirlenenterör örgütühedefleri, çoknamlulu roketatarve Fırtınaobüsleri ileyerle bir edildi.