Ömer Çelik: Terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG'nin terör saldırıları sonrasında terör örgütüne destek veren kesimlere sosyal medyadan yaptığı açıklamayla seslendi.

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ, TERÖRLE MÜCADELEYE TAVİZSİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik ilk olarak "Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ EŞİT GÖSTERMEYE ÇALIŞAN SAPKIN BİR ZİHNİYETTİR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler "terör siyaseti"nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir."

"TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"

Sözlerine devam eden Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.