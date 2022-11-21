PKK/YPG mevzileri vuruluyor

Suriye tarafından Kilis'e atılan roket mermilerinin atıldığı yer bölgede Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, teröristlere ait mevziler ateş altına alındı.

SINIRDA ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR

Sınıra uzak noktalarda yaşanan çatışmalar sırasında meydana gelen patlamaların sesi ve ardından oluşan dumanlar ise Türkiye tarafından görülüyor. Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine bölgeden yoğun çatışma sesleri duyuldu.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT BAŞLADI

Kilis sınırındaki Terör örgütü PKK/ YPG bulunduğu bölgeye askeri personel ve tank sevkiyatı yapıldı. Çevre yolu üzerinden Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatın devam ettiği bildirildi.