SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye sert tepki: Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi?

36 SAATTİR SES YOK

Dağ'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta terör örgütü PYD tarafından Taksim'de bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kılıç harekâtıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyon terör örgütü yandaşları dışında toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek görmüştür. Operasyonun başlamasının ardından 36 saat geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi.

"CHP'NİN BU TAVRI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİNE DÖNÜŞTÜ"

Terörle mücadelenin, birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP'den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP'nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

"KILIÇDAROĞLU NEDEN SESSİZ?"

CHP tarafından PYD'nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz. Ancak PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu aşikârdır.

Her fırsatta, devleti ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için video çeken, son örnekte olduğu gibi borsanın yükselişi ve doların sabit kalması konusunda bile uzun uzun açıklamalar yapan Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu konuda sessiz kalmaktadır?

Daha önce sınır ötesi operasyona destek verdiği için HDP'den tepki gören CHP Genel Başkanı, bunun tekrar etmesinden mi çekinmiştir?