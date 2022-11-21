Son dakika: Hıncal Uluç için peş peşe taziye mesajları

Son dakika haberleri: Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı.1990 yılından itibaren Sabah'ta önemli yazılara imza atan Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Usta gazeteci dün gece saat 23.00 sıralarında bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
Hıncal Uluç'un vefatı sevenlerini yasa boğarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Türk basının usta ismi, Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı dilerim.