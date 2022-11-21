Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK’dan Karkamış’a roket saldırısı! Vali Gül acı haberi duyurdu: 3 kişi şehit oldu

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bakan Soylu, biri çocuk bir iöğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

Soylu, "Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri çocuk. Saldırıya en güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

"TERÖR SALDIRILARI BİZİ ASLA YILDIRMAYACAK"

Bakan Özer, "O roketlerden biri de ilkokula isabet etti. Sayın bakanımız ifade etti, 3 şehidimiz var, 10 yaralımız. Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Dimdik durarak mücadeleye devam edeceğiz. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacak."