Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali Gül acı haberi duyurdu: 3 kişi şehit oldu
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:01 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:43

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali Gül acı haberi duyurdu: 3 kişi şehit oldu

Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri çocuk bir iöğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK’dan Karkamış’a roket saldırısı! Vali Gül acı haberi duyurdu: 3 kişi şehit oldu

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı.

SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'a saldırı | Video

4 roketin fırlatıldığı saldırıda roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki bir okul, 2 ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a isabet etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

2 vatandaşın yaşamını yitirdiği 4 kişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle ilçeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü YPG/PKK tarafından Karkamış'a düzenlenen alçak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan/roket atılmıştır.

Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: PKK/YPG'nin Karkamış'a fırlattığı roket okula isabet etti! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak saldırısına misliyle karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince terör mevzileri top atışlarıyla vuruldu.

DÜN DE SALDIRI YAPILMIŞTI

İlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. Terör örgütü YPG/PKK tarafında Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bakan Soylu, biri çocuk bir iöğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

Soylu, "Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri çocuk. Saldırıya en güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

"TERÖR SALDIRILARI BİZİ ASLA YILDIRMAYACAK"

Bakan Özer, "O roketlerden biri de ilkokula isabet etti. Sayın bakanımız ifade etti, 3 şehidimiz var, 10 yaralımız. Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Dimdik durarak mücadeleye devam edeceğiz. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacak."

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Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali Gül acı haberi duyurdu: 3 kişi şehit oldu
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