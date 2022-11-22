Adalet Bakanlığından "78 ilde icra dairesi açılacak" iddialarına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, icra daire sayısının "yeni icra modeli uygulaması" ile azaltıldığı, 2003'te 1090 olan icra dairesi sayısının şu an itibarıyla 847 olduğu ifade edildi.

İcra ve İflas Kanunu'na 2021'de eklenen 3/a maddesinde, "İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir." hükmünün bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Samsun, Kayseri, Kocaeli ve Eskişehir olmak üzere 14 mahalde İcra Daireleri Başkanlıklarının faaliyetlerine başladığı aktarıldı.

Yeni icra dairelerinin kurulacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımız tarafından haberde belirtildiği gibi 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır. İcra dosya sayısı 100 bin ve üzerinde olan mahallerde personel sayısı ve iş yoğunluğunun fazla olması sebebiyle yerinden yönetim ve denetimi güçlendirmek için icra dairelerinden sorumlu İcra Daireleri Başkanlıkları kurulmuştur. Bu itibarla bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.