Başkan Erdoğan’dan kara harekatı mesajı: En kısa sürece hepsinin kökünü kazıyacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi, 2,5 milyon konutun veya 750 bin TOGG otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir." dedi.

Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı'nın yanı sıra, bu eserin mütemmim cüzleri olan bağlantı yolları ve tünelleri ile yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle Yusufeli'nde olduklarını belirtti.

Barajın, yolların, tünellerin ve yerleşim yerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Yusufelili kardeşlerimiz, bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, iş yerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin, Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları fedakarlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her bir Yusufeliliye, Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakarlık için şükranlarını sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni Yusufeli, 2 bin 698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisinden iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik."

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK"

Yusufeli için yaptıkları yollarla, Kafkaslar ve Karadeniz Bölgesi'nin kuzey-güney aksındaki trafiğin güvenliğini ve konforunu da artırdıklarını dile getiren Erdoğan, dikilen 20 bin ağacı, 75 binin üzerinde fidanı ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir Yusufeli'nin ortaya çıktığını söyledi.

Baraj gölü içinde kalan 800 bin metreküp verimli toprağın da yeni yerleşim yerine taşınarak, ilçenin hiçbir imkanının heba edilmediğini belirten Erdoğan, "Elbette böylesine devasa bir projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinden şüpheniz bulunmasın." dedi.

"Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı olsa, sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh Nehri'nin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat edin, buraya ne yatırdık biliyor musunuz? 34 milyar lira. Böyle bir yatırımla, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık."

"BU ESERİN GURURU MİLLETİMİZE AİT"

Her aşaması kayda alınarak belgesel haline dönüştürülen barajın hikayesinin bu akşam TRT ekranlarında yayımlanacağını aktaran Erdoğan, projesinden inşasına kadar, tamamı yerli ve milli tasarımla, projelendirmeyle, üretimle ortaya çıkan bu eserin gururunun milletin tamamına ait olduğunu ifade etti.

Erdoğan, böylesine devasa bir eserin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen bakanları ve bakanlıkları, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine tüm çalışanları tebrik etti.

"İHANET EDİP SONRASINDA İFLAH OLAN YOKTUR"

Biz kutlu mücadele verirken engelleme çabaları da her gün kesintisiz sürüyor. Bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır. Balkanlardan Kafkaslara kadar uzanan geniş coğrafyada örnekleri görünen ihanetlerin bedelini belki biz de ödedik. Asırlardır bu ülkeye millete ihanet edip sonrasında iflah olan yoktur. Kapanmamış hesaplar olabilir, onların görüleceği günler de gelecektir. İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza çıkamayanların giriştiği eylem olarak görüyorum. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak ve Suriye'deki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.

"EN KISA SÜREDE TANKIMIZLA, ASKERİMİZLE HEPSİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Karkamış'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında çocuk, şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz rahmetli oldular. Bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecektir. Saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki teröristlerin her birinin kimliğini biliyoruz. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini de biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değildir. Sabrımız hukuk devleti olarak diplomasiye sonuna kadar riayet etme hassasiyetindendir. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verenler için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometreden gelenler bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor.

Birkaç gündür, uçak, top, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle yürüyecek dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin.

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Bu sabah çok sevdiğim, saydığım Prof. Dr. Raşit Küçük'ü hakka uğurluyoruz. Kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine tüm öğrencilerine baş sağlığı diliyorum.