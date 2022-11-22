CHP’li başkan kauçuk ağaçlarını katleden ismi bakın nereye atadı

Mersin'de Özgecan Meydanı'ndaki asırlık kauçuk ağacının zehirlenmesi talimatını verdiği gerekçesiyle yargılanan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Salim Gökçek'i Mersin'deki Büyükşehir kontrolündeki tüm ağaçların bakımından sorumlu olan Park Bahçeler Daire Başkanlığına atadı.
Gökçek'in yargılama süreci devam ederken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Mersin'deki Büyükşehir kontrolünde bulunan tüm ağaçların bakımından sorumlu daireye başkan atanması şaşkınlık yarattı.
Olay;
Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağaç, matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilerek kurutulmuştu. Ağacın kurumaya başlaması üzerine Mersin Valiliğinin talimatıyla inceleme başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçta matkapla 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirlendi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Olayın şüphelileri olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, CHP Toroslar ilçe Gençlik Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.