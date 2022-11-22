CHP’li başkan kauçuk ağaçlarını katleden ismi bakın nereye atadı

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Olayın şüphelileri olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, CHP Toroslar ilçe Gençlik Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.