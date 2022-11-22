Emine Erdoğan’dan iklim değişikliği mesajı: Tüm ülkeler eşit etkilenmiyor



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLERİNDEN TÜM ÜLKELER EŞİT ETKİLENMİYOR"



İklim değişikliğinin, insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı yüzyılın en büyük küresel sorunu olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Bu hayati kriz, 8 milyar insanı ve tüm canlıları doğrudan etkilerken, ne yazık ki çocuklar orantısız olarak etkileniyorlar. Bu yönüyle, iklim değişikliği, başlı başına bir çocuk hakları meselesine dönüşmüş durumda. Yaşamak, her çocuğun en temel hakkı ve bu hakkı korumak hepimizin ödevidir. Çocukların; temiz çevre, temiz hava, temiz su, temiz gıda, eğitim ve oyun gibi elinden alınamaz hakları olduğu noktasında hepimiz hemfikiriz. Ancak bu hakları onlara eksiksiz teslim etmek için, hayattaki karşılıklarını da oluşturmamız lazım. Şu bir gerçek ki, iklim değişikliğinin çevresel ve ekonomik etkilerinden tüm ülkeler eşit etkilenmiyor. Hatta en riskli bölgeler haline gelen ülkeler, küresel sera gazı emisyonunda en düşük paya sahipler. Bunların başında da Afrika ülkeleri geliyor. En az zararı veren, en çok zarara maruz kalıyor. Öyle ki yaşanabilir coğrafyalar bile azalmaya başladı. Bu şartlardan, iklim mülteciliği diye bir kavram doğdu. İnsanlar artık göç yollarına sadece savaştan kaçmak için değil, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için de düşüyorlar. Böyle bir tablo karşısında, biz büyüklerin en önemli ödevi, iklim değişikliği ile mücadelede kararlılık göstermek ve çocuklara duyarlı politikalar üretmektir" diye konuştu.



"TÜRKİYE OLARAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KÜRESEL BİR AKTÖRÜZ"



İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin gereken çabayı fazlasıyla gösterdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz. İnsanlığın bu müşterek meselesine, 'Dünya ortak evimiz' felsefesiyle yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi sıfır atık projemiz uluslararası toplumun takdirine mazhar oldu. Birleşmiş Milletler 77'inci Kurulu esnasında, imzaya açtığımız Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın altındaki imzaların her gün arttığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu gayret, dünyanın tüm çocuklarının müreffeh bir gelecekten eşit ve adil yararlanması içindir" şeklinde konuştu.