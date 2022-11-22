Hainler okulu hedef aldı

PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinden (Kobani) dün ateşlenen 10 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesini hedef aldı. Roketler bir okul, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Bahçesine roket düşen Kocatepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan (22) hayatını kaybetti. Hain saldırıya hedef alan bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş ölürken, 5 aylık hamile halası Büşra Karataş ve karnındaki bebeği ağır yaralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain saldırıda 19 kişinin de yaralandığını belirterek, tedavisi tamamlanan 12 kişinin taburcu edildiğini, 2'si ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.Diğer taraftan savcılık, Karkamış'ta patlamamış bir roket de bulunduğu ve soruşturma açıldığını duyurdu.Saldırıda yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık çalışanı Mehmet Gören, olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini belirterek, eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Gören, "Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var" dedi.Saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan ve Hasan Karataş'ın Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan cenazeleri ailelerine teslim edildi.Bölücü terör örgütü, önceki gün de Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Çok Namlulu Roketatar ile (ÇNRA) saldırı düzenlemiş, 7'si polis 8 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.Bu arada İçişleri Bakanlığı verilerine göre, son 3 yılda bölücü terör örgütü tarafından planlandığı belirlenen toplam 81 saldırı girişimi engellendi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin örgütten kurtardığı bölgelerde ise 2020'de 249, 2021'de 328, 2022'de ise toplam 350 saldırı gerçekleştirildi.Sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin" dedi. Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, saldırı üzerine programlarını yarıda keserek Gaziantep'e hareket etti. Buradan Karkamış'a geçen Soylu ve Özer, Kocatepe İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Soylu, masum sivillere bomba yağdıranların bedelini ödeyeceklerini söyledi. Özer de Karkamış'taki okulların bir hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer ve Soylu, ardından öğretmen Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan'ı ziyaret ederek başsağlığı diledi./SABAH