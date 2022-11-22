İŞKUR’dan, usulsüzlük yapan personele yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün "İŞKUR'a operasyon" başlığıyla yer alan haberler üzerine basın açıklaması yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 2018 yılında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teftiş raporlarına istinaden gerçekleştirilmiş olup kurumumuzun bilgisi dahilindedir. Soruşturma süreci kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."