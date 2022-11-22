Haberler Gündem Haberleri Misliyle karşılık verildi inleri yerle bir edildi
Giriş Tarihi: 22.11.2022

Misliyle karşılık verildi inleri yerle bir edildi

İBRAHİM GÜNEŞ
Misliyle karşılık verildi inleri yerle bir edildi
Karkamış'taki hain saldırı sonrasında Türk savaş uçakları art arda havalandı. Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor" denildi.
Bu kapsamda hudut birlikleri de cezalandırma atışları gerçekleştirdi. Ateşlenen mermilere öğretmen Ayşenur Alkan ile Hasan Karataş'ın (5) isimleri yazıldı.
Öte yanda Kilis'te Suriye sınırındaki bazı bölgelere de tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Misliyle karşılık verildi inleri yerle bir edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA