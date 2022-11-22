Misliyle karşılık verildi inleri yerle bir edildi

Karkamış'taki hain saldırı sonrasında Türk savaş uçakları art arda havalandı. Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor" denildi.Bu kapsamda hudut birlikleri de cezalandırma atışları gerçekleştirdi. Ateşlenen mermilere öğretmen Ayşenur Alkan ile Hasan Karataş'ın (5) isimleri yazıldı.Öte yanda Kilis'te Suriye sınırındaki bazı bölgelere de tank sevkiyatı gerçekleştirildi.