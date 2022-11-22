Sıra kara harekatında

Cumhurbaşakını Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış maçı için gittiği Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
KİM NE DER DİYE DÜŞÜNMEDİK:
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele 'Acaba kim ne der, nasıl olur' diye düşünülerek yapılmış bir harekât değil. Eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. "Bir gece ansızın gelebiliriz" derken bunu boşu boşuna söylemedik. Beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Bunun sadece bir hava harekâtıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetleri'nden buna katılması gerekir, istişaremizi yapar ondan sonrada adımlarımızı buna göre atarız. Ruslarla da 2019'da Soçi'de yapılan bir anlaşmamız var. Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Birçok kez tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik. Burada herhangi bir tahdit yok. Bu harekâtın sürekliliği söz konusu. Karadan ve havadan gereken neyse yaptık, yapacağız.
MUHALEFETİN ZÜLFÜ YÂRİNE DOKUNDU (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı)
: Muhalefetin, İçişleri
Bakanlığımızı yermesi, "Sizin
bunlardan haberiniz yok
muydu?" gibi ifadelerle eleştirmesi
tam bir garabet. Yani
düşünün, öyle bir güvenlik
teşkilatı ki 12 saat içinde
işin failini ve bunların
bağlantılı olduğu bütün
kişileri, iltisaklı olduğu
50'ye yakın kişiyi evlerinde,
bulundukları yerlerde,
çalıştıkları yerlerde
yakalamış, hepsini toplamıştır.
Bir numaralı faili
hemen alınmıştır. Bütün
bunlar yapıldığı halde kalkıp
parlamentoda konuyla ilgili
abuk sabuk garip garip açıklamalar
yapıyorlar. Tabii bu onların zülfü
yârine dokunuyor. Şunu bir defa bilmeleri
lazım, sizin beraber dayanışma halinde
olduğunuz bu teröristler her zaman için er veya
geç ama bizim avucumuzun içindedir. Dünya polis teşkilatının,
"Türk Polis Teşkilatı dünyanın en saygın polis teşkilatıdır"
demesi, rastgele bir tespit değil. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde,
yakalayıp öldürdüklerini görüyoruz. Bizde canlı
yakalamak, dinlemek ve nereyle iltisakları olduğunu,
bütün bunları çıkarmak suretiyle bunların üzerine
üzerine gittiler, gidiyoruz.
İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ:
Biz bu
operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne
Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış
değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede
bu tür şeyleri yapabileceğimizi
zaten Sayın Biden da Sayın Putin de
biliyor. Bizler icazetli çalışmıyoruz.
Bizim üzüntümüz şu. Amerika'yla
NATO'da beraberiz. Ancak binlerce
araç gereç, mühimmat, silah
bütün bunları Suriye'deki terör
bölgesine maalesef bu Amerika
göndermiştir. Bu Sayın Obama
döneminden itibaren olmuş,
Sayın Trump döneminde sürmüş,
Sayın Biden döneminde de
devam etmektedir. Kendilerine
"NATO'da beraberiz, iki önemli
müttefikiz. Bize böyle bir tehdit
güneyden geldiğine göre siz buradaki
terör örgütlerine bu destekleri vermek
suretiyle bizi sıkıntıya sokuyorsunuz.
Gerektiğinde bunlara gereken
cevabı da vermek durumunda kalacağız"
dedim. Tabii bir şey söyleyemiyorlar. Biz de
gerekeni bu noktada yaptık, yapıyoruz, yapmaya
da yine devam edeceğiz.
BİZİM TEK DERDİMİZ ÜLKEYE HİZMET
(İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" sözleri)
Şimdi bu ne
demektir? 6'lı masa
alışveriş yapmıyor
mu? Bir bana,
bir sana demiyor
mu? Hatta
"Şu kadar bakanlık
filancaya verilebilir"
denmiyor
mu? Kumar budur. N
Tayyip Erdoğan'ın hayatında
böyle bir şey var ne de Sayın
Bahçeli'nin hayatında. Bizim
tek derdimiz bu ülkeye hizmet.
Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız
yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok
açık ispatı. Kendisini ve yanındakileri
bir gözden geçirmesinde fayda
var.
BU LİDERLERİN DEĞİL TÜRKİYE İLE MISIR HALKININ BULUŞMASI
(MISIR LİDERİ SİSİ İLE GÖRÜŞMESİ)
'Bir süreç başlayabilir' demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum: Türkiye- Mısır arası bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim kendilerinden tek isteğimiz, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik biz barışı ikame edelim.
FIRSATÇI TERÖRÜNE AĞIR CEZALAR GELİYOR
(Maliyetlerde artış olmamasına rağmen market fiyatlarındaki artış)
Biz hukuk devletiyiz.
Soruşturmalar neticesinde
gerekli adımları attık,
atarız. Hazine Maliye ve
Ticaret bakanlıklarımız
hassasiyetle takip
ediyor. Bu noktada
kontroller çok
daha farklı
uygulamalarla devam edecek.
Para cezası demek ki
bunları ıslah etmiyor. Para
cezasının dışında atılacak
adımları da ilk kabine toplantımızda
inşallah masaya
yatırırız ve oradan da
bunların üzerine ayrıca
gideriz. Değişik öneriler
var. Bunlara
ürkütücü gelebilir.
MUHALEFET PROVOKATİF YAKLAŞIMLA BİZİ ÇÖKERTEMEZ
Terörle mücadeleyi yeni başlatmadık. Yıllar öncesinde sorunlarda listenin başında terör vardı değil mi? Şimdi aşağılara indi. Peki ekonomide durum ne? Buyurun işte en son Merkez Bankası'nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Başbakanlığım döneminde döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bunu yeniden evvelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bunlar provokatif yaklaşımlarıyla zannediyorlar ki iktidarı çökertiriz. Bunların hiçbirisiyle bizi çökertemezsiniz. Çünkü biz emin adımlarla, dünyanın da bu noktada güvenini sağlamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrımız, dünyaya verdiğimiz mesaj, açtığımız tahıl koridoru, attığımız adımlar ortada. Hangi liderle görüşsek hepsinin söylediği şu: "Gerçekten çok büyük işler başardınız. Sizlerle beraber dünya şu anda rahat bir nefes alıyor." Sayın Guterres'le yine yan yanaydık, konuştuk, "Eğer Türkiye bu işin içerisinde olmasaydı biz bu işi başaramazdık" diyorlar. Peki muhalefetten böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Çünkü bizde muhalefet, olumsuzluklar üzerine kuruludur, hakkı teslim etme üzerine değil. Onlar ister kabul etsin ister kabul etmesin, biz yolumuza devam ediyoruz.
7 AY SONRA BAMBAŞKA BİR SANDIK ORTAYA ÇIKACAK
Doğalgaz destek ödemeleri başladı, devam ediyor. Fakir fukaraya, garip gurebaya aynı şekilde doğalgazı vermeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla gittiğimiz her yerde ciddi bir ilgi, alaka var. Sayın Bahçeli'nin Samsun mitingi tek kelimeyle muhteşemdi. Oraya gelenler, kumar masasında olanlar değil, oraya gelenler halk. 7 ay sonra bambaşka bir sandık ortaya çıkacak. Bu sandık, kendi içinde hesaplaşma sandığı değil, milletin kime, nasıl baktığını ortaya koyan bir sandık olacak. Biz bu noktada milletimin ferasetiyle hareket ediyoruz, bu ferasete güveniyoruz. Ancak karşımızdakilerin karakterinde, cibilliyetinde yalan meşrudur. Zaten en tepelerindeki yalancı. Bunlar birbirine baka baka kararıyor. İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne müracaat sayısı 1.5 ayda 8 milyonu buldu. Bay Kemal, bak ben resmi rakamdan bahsediyorum. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı. Arsa için 1 milyon 177 bin 56, müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977, işyeri için ise 73 bin 135 başvuru oldu. Bu, milletin iktidarına güveninin ifadesi. İnancı temin ettikten sonra bu millet sizi yolda yalnız koymaz.
Salı (bugün) Yusufeli Barajı'nın açılışını yapıyoruz. Bay Kemal, arzu edersen sen de gel. Sayın Akşener de gelsin. Sonradan özel olarak gelmeyi arzu ediyorlar. Aynen Togg'da olduğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra "Ziyarete gelebilir miyiz?" diye haber gönderdiler. Biz kıskanmayız, yeter ki gelsinler. Onlar da ufuk sahibi olacak.