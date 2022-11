Sıra kara harekatında

Cumhurbaşakını Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış maçı için gittiği Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele 'Acaba kim ne der, nasıl olur' diye düşünülerek yapılmış bir harekât değil. Eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. "Bir gece ansızın gelebiliriz" derken bunu boşu boşuna söylemedik. Beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Bunun sadece bir hava harekâtıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetleri'nden buna katılması gerekir, istişaremizi yapar ondan sonrada adımlarımızı buna göre atarız. Ruslarla da 2019'da Soçi'de yapılan bir anlaşmamız var. Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Birçok kez tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik. Burada herhangi bir tahdit yok. Bu harekâtın sürekliliği söz konusu. Karadan ve havadan gereken neyse yaptık, yapacağız.: Muhalefetin, İçişleriBakanlığımızı yermesi, "Sizinbunlardan haberiniz yokmuydu?" gibi ifadelerle eleştirmesitam bir garabet. Yanidüşünün, öyle bir güvenlikteşkilatı ki 12 saat içindeişin failini ve bunlarınbağlantılı olduğu bütünkişileri, iltisaklı olduğu50'ye yakın kişiyi evlerinde,bulundukları yerlerde,çalıştıkları yerlerdeyakalamış, hepsini toplamıştır.Bir numaralı failihemen alınmıştır. Bütünbunlar yapıldığı halde kalkıpparlamentoda konuyla ilgiliabuk sabuk garip garip açıklamalaryapıyorlar. Tabii bu onların zülfüyârine dokunuyor. Şunu bir defa bilmelerilazım, sizin beraber dayanışma halindeolduğunuz bu teröristler her zaman için er veyageç ama bizim avucumuzun içindedir. Dünya polis teşkilatının,"Türk Polis Teşkilatı dünyanın en saygın polis teşkilatıdır"demesi, rastgele bir tespit değil. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde,yakalayıp öldürdüklerini görüyoruz. Bizde canlıyakalamak, dinlemek ve nereyle iltisakları olduğunu,bütün bunları çıkarmak suretiyle bunların üzerineüzerine gittiler, gidiyoruz.Biz buoperasyonla ilgili ne Sayın Biden'la neSayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmışdeğiliz. Fakat bizim her an bu bölgedebu tür şeyleri yapabileceğimizizaten Sayın Biden da Sayın Putin debiliyor. Bizler icazetli çalışmıyoruz.Bizim üzüntümüz şu. Amerika'ylaNATO'da beraberiz. Ancak binlercearaç gereç, mühimmat, silahbütün bunları Suriye'deki terörbölgesine maalesef bu Amerikagöndermiştir. Bu Sayın Obamadöneminden itibaren olmuş,Sayın Trump döneminde sürmüş,Sayın Biden döneminde dedevam etmektedir. Kendilerine"NATO'da beraberiz, iki önemlimüttefikiz. Bize böyle bir tehditgüneyden geldiğine göre siz buradakiterör örgütlerine bu destekleri vermeksuretiyle bizi sıkıntıya sokuyorsunuz.Gerektiğinde bunlara gerekencevabı da vermek durumunda kalacağız"dedim. Tabii bir şey söyleyemiyorlar. Biz degerekeni bu noktada yaptık, yapıyoruz, yapmayada yine devam edeceğiz.Şimdi bu nedemektir? 6'lı masaalışveriş yapmıyormu? Bir bana,bir sana demiyormu? Hatta"Şu kadar bakanlıkfilancaya verilebilir"denmiyormu? Kumar budur. NTayyip Erdoğan'ın hayatındaböyle bir şey var ne de SayınBahçeli'nin hayatında. Bizimtek derdimiz bu ülkeye hizmet.Hayaliniz dahi bizim ulaştığımızyere ulaşamaz. 20 yıl bunun çokaçık ispatı. Kendisini ve yanındakileribir gözden geçirmesinde faydavar.'Bir süreç başlayabilir' demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum: Türkiye- Mısır arası bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim kendilerinden tek isteğimiz, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik biz barışı ikame edelim.Biz hukuk devletiyiz.Soruşturmalar neticesindegerekli adımları attık,atarız. Hazine Maliye veTicaret bakanlıklarımızhassasiyetle takipediyor. Bu noktadakontroller çokdaha farklıuygulamalarla devam edecek.Para cezası demek kibunları ıslah etmiyor. Paracezasının dışında atılacakadımları da ilk kabine toplantımızdainşallah masayayatırırız ve oradan dabunların üzerine ayrıcagideriz. Değişik önerilervar. Bunlaraürkütücü gelebilir.Terörle mücadeleyi yeni başlatmadık. Yıllar öncesinde sorunlarda listenin başında terör vardı değil mi? Şimdi aşağılara indi. Peki ekonomide durum ne? Buyurun işte en son Merkez Bankası'nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Başbakanlığım döneminde döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bunu yeniden evvelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bunlar provokatif yaklaşımlarıyla zannediyorlar ki iktidarı çökertiriz. Bunların hiçbirisiyle bizi çökertemezsiniz. Çünkü biz emin adımlarla, dünyanın da bu noktada güvenini sağlamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrımız, dünyaya verdiğimiz mesaj, açtığımız tahıl koridoru, attığımız adımlar ortada. Hangi liderle görüşsek hepsinin söylediği şu: "Gerçekten çok büyük işler başardınız. Sizlerle beraber dünya şu anda rahat bir nefes alıyor." Sayın Guterres'le yine yan yanaydık, konuştuk, "Eğer Türkiye bu işin içerisinde olmasaydı biz bu işi başaramazdık" diyorlar. Peki muhalefetten böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Çünkü bizde muhalefet, olumsuzluklar üzerine kuruludur, hakkı teslim etme üzerine değil. Onlar ister kabul etsin ister kabul etmesin, biz yolumuza devam ediyoruz.Doğalgaz destek ödemeleri başladı, devam ediyor. Fakir fukaraya, garip gurebaya aynı şekilde doğalgazı vermeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla gittiğimiz her yerde ciddi bir ilgi, alaka var. Sayın Bahçeli'nin Samsun mitingi tek kelimeyle muhteşemdi. Oraya gelenler, kumar masasında olanlar değil, oraya gelenler halk. 7 ay sonra bambaşka bir sandık ortaya çıkacak. Bu sandık, kendi içinde hesaplaşma sandığı değil, milletin kime, nasıl baktığını ortaya koyan bir sandık olacak. Biz bu noktada milletimin ferasetiyle hareket ediyoruz, bu ferasete güveniyoruz. Ancak karşımızdakilerin karakterinde, cibilliyetinde yalan meşrudur. Zaten en tepelerindeki yalancı. Bunlar birbirine baka baka kararıyor. İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne müracaat sayısı 1.5 ayda 8 milyonu buldu. Bay Kemal, bak ben resmi rakamdan bahsediyorum. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı. Arsa için 1 milyon 177 bin 56, müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977, işyeri için ise 73 bin 135 başvuru oldu. Bu, milletin iktidarına güveninin ifadesi. İnancı temin ettikten sonra bu millet sizi yolda yalnız koymaz.Salı (bugün) Yusufeli Barajı'nın açılışını yapıyoruz. Bay Kemal, arzu edersen sen de gel. Sayın Akşener de gelsin. Sonradan özel olarak gelmeyi arzu ediyorlar. Aynen Togg'da olduğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra "Ziyarete gelebilir miyiz?" diye haber gönderdiler. Biz kıskanmayız, yeter ki gelsinler. Onlar da ufuk sahibi olacak.