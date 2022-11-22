Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Akar, "Tüm operasyonlarımız meşru müdafaa hakları çerçevesinde, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı şekilde gerçekleştirilmiştir." dedi. Akar, bu yıl 3 bin 585 teröristin öldürüldüğünü de bildirdi.