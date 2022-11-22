Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:18 Son Güncelleme: 22.11.2022 10:59

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, tüm operasyonların komşuların toprak bütünlüklerine saygı duyularak, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yerine getirildiğini söyledi. Bakan Akar, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 teröristin öldürüldüğünü ifade etti. Akar, TSK'nın başarısına gölge düşürmek isteyenlerin kimyasal silah iftirası attığını belirtti, "Buna destek verenler hıyanet içerisindedir." dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Akar, "Tüm operasyonlarımız meşru müdafaa hakları çerçevesinde, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı şekilde gerçekleştirilmiştir." dedi. Akar, bu yıl 3 bin 585 teröristin öldürüldüğünü de bildirdi.

BAKAN AKAR: BU YIL 3 BİN 585 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren 36 bin 854 terörist öldürüldü. Yine bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKLARINA UYGUN OLARAK OPERASYON YAPIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına da parantez açtı. Akar, "Tüm operasyonlarımız meşru müdafaa haklarına uygun olarak, toprak bütünlüklerine saygılı olarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

"BU ALÇAK İFTİRAYLA BAŞARIMIZA GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"

TSK'ya atılan 'Kimyasal Silah' iftirasına da değinen Bakan Akar, "TSK'nın başarılı operasyonlarına bu alçak iftira ile gölge düşürmek istiyorlar. Bu tamamen gerçek dışıdır. Buna destek verenler de hıyanet içerisindedir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz
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