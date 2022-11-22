Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Akar, "Tüm operasyonlarımız meşru müdafaa hakları çerçevesinde, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı şekilde gerçekleştirilmiştir." dedi. Akar, bu yıl 3 bin 585 teröristin öldürüldüğünü de bildirdi.
BAKAN AKAR: BU YIL 3 BİN 585 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren 36 bin 854 terörist öldürüldü. Yine bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
"BU ALÇAK İFTİRAYLA BAŞARIMIZA GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"
TSK'ya atılan 'Kimyasal Silah' iftirasına da değinen Bakan Akar, "TSK'nın başarılı operasyonlarına bu alçak iftira ile gölge düşürmek istiyorlar. Bu tamamen gerçek dışıdır. Buna destek verenler de hıyanet içerisindedir." ifadelerini kullandı.