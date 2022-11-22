Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 13 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:07

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 13 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 13 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Hudut Kartalları sınırlarımızda kaçak yollarla geçiş yapmaya çalışan 13 kişiyi yakaladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 13 kişi yakalandı
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