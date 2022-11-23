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Giriş Tarihi: 23.11.2022 18:48 Son Güncelleme: 23.11.2022 18:56

Bakan Koca Düzce'deki depremde yaralalanların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 5.9 şiddetindeki depremde 93 kişinin yaralandığını, 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca Düzce’deki depremde yaralalanların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremde yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin bilgi verdi.

"17 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca Düzce'deki depremde yaralalanların son durumunu paylaştı
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