Bakan Kurum’dan Düzce depremi açıklaması: Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız

BAKAN KURUM, DÜZCE'YE GİDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Yapı işleri Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir, Konya, Kayseri, Denizli ve Ankara'dan aralarında mühendis ve uzmanların yer aldığı 74 kişiden oluşan 37 ekibin Düzce'ye ulaşarak, sahada çalışmalara başladığı bildirildi.

Düzce'de yaşanan depremin Bolu, Zonguldak ve Sakarya illerinde de hissedildiği anımsatılan açıklamada, bu bölgelere de ekiplerin gönderildiği kaydedildi.