Başkan Erdoğan'ı öğretmeni anlattı: "Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim"





"ÖĞRETMEN DEMEK ÖĞRETEN DEMEKTİR"

Genç öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Gürbüz, "Genç öğretmenler öğretsinler. Biz çok öğretmen gördük. Muhabbet eden öğretmen de gördük, dersini doğru düzgün veren öğretmen de gördük. Hepsini gördük. Öğretmen öğretir. Öğretmen demek öğreten demektir. Hepsinin günahını almayayım ama bazı öğretmenler vardı gelirler doğru dürüst ders anlatmazlar, muhabbet ederlerdi. Öğretmen dediğin çocuklarla tabii konuşacak ama hep sürekli muhabbet olmaz, sürekli de ders olmaz. Gelir gelmez derse başlamak ve sonuna kadar ders anlatmayı talebe anlamaz. Bunu ayarlamak lazım" ifadelerini kullandı.

92 yaşındaki emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.