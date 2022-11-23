Binanın otoparkına girdi, elini kolunu sallayarak 2 milyonluk aracı çaldı... O anlar böyle görüntülendi

Kağıthane'de polise başvuran A.H.K. bir otoparka park ettiği lüks otomobilinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin çalınma anının görüntülerinin otopark güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bir şüphelinin rahat tavırlarla otomobilin yanına yaklaştığı, otomobilin içine binerek kısa süre içinde hareket ederek otoparktan ayrıldığı görüldü.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ ÇIKTI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobili çalan kişilerin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucu otomobilin çalınmasıyla ilgili Bilgisayar Mühendisi olduğu öğrenilen Ürdün uyruklu Mohammad M.A.A.(32) ile Ürdün uyruklu öğrenci Yousef A.M.S.(19) gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Yousef A.M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mohammad M.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.