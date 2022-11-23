Bu eser Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ArtvinYusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu: Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı'nı açıyoruz. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar TL'lik bir maliyetle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak ülkemize kazandırdık. Bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1.5 yıl enerji temin eder.Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, asırlık eksikleri gidermekle kalmadık, ülkemizi daha büyük hedeflere yöneldiğimiz bir geleceğe de hazırladık. Bu ülkenin ilk 80 yılında sahip olabildiği tünel uzunluğu 50 kilometre. Bugün sadece Yusufeli'nin yeni yerleşimi için yapılan tünellerin uzunluğu bile ondan fazla. İnşallah önümüzdeki sene tünel uzunluğumuz 720 kilometreye ulaşmış olacak. Hangi alana bakarsanız bakın, benzer düzeylerde artışlar görürsünüz. Peki bunca yatırımı, bunca emeği, bunca çabayı niye gösterdik? Biz sizi seviyoruz. Biz bu milleti seviyoruz. Bizim bu millete bir aşkımız var. Biz bu vatan için, bu millet için varız. Türkiye için Türkiye sevdalısı olarak, Türk milletinin sevdalısı olarak bu yolda yürüdük, yürüyoruz."2023 Hedefleri" sözüyle milletin huzuruna çıkarken birileri dudak büktü. Aradan geçen yıllarda Türkiye, bölgesel liderliği aşıp küresel düzeyde söz sahibi olma konumuna geldi. Dünyanın gündeminde sadece krizler varken ülkemizde yatırımı, üretimi, istihdamı, turizmi, ihracatı konuşuyoruz. Çünkü Türkiye artık küresel dalgalanmalar karşısında dahi güçlü duruş sergileyebilecek bir altyapıya sahiptir. Bu başarıyı hep birlikte Türkiye olmamıza borçluyuz. Bir süredir doğrudan birliğimizi hedef almalarının sebebi de budur.Artık tarihiyle ve toplumuyla barışık, siyasi ve ekonomik gücünün farkında, bölgesinde sözü dinlenen, dünyada itibar sahibi bir Türkiye var. Şimdi ülkemizi bir adım daha öteye taşıyarak hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz. Bu süreci Allah'ın izniyle kazasız, belasız, geride bıraktığımızda evlatlarımıza huzur-u kalple miras bırakacağımız Türkiye Yüzyılı'nın yolunu da açmış olacağız. Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.Erdoğan, törenin ardından Yeni Yusufeli'nde Bilal-Seher Tosun çiftinin evine konuk oldu. Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, "Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimi sırasında bize 'Çayınız var mı?' diye sordu. 'Elbette, sizi bekliyoruz' dedim. Bizleri ziyaret etti, evi çok beğendi, biz de beğendiğimizi kendisine ilettik. Çay ve börek ikram ettik. Aynı zamanda bal üreticisiyim. Kendisine, eşi Emine Erdoğan'a iletmek üzere bal da hediye ettim. Arıcılık üzerine güzel sohbetimiz oldu" dedi.Tören sonrası Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolü ve koordinasyonuyla Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve tamamen Türk mühendisler ile inşaat çalışmaları yürütülen Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Artvin ili sınırları içerisinde, Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. Süper yüksek baraj kategorisinde yer alan Yusufeli Barajı, sahanın jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle projeye özgü ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek inşa edildi. Bu yeni uygulamalar ile dünya baraj literatürüne de önemli katkılar yaptı. Gövde beton hacmi 4 milyon metreküp olan Yusufeli Barajı'nda, günlük ortalama beton döküm miktarı 7 bin metreküp oldu ve dünyada bu kategorideki barajlar ile kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı. Projenin değişik safhalarında toplam 7 bini aşkın personel, barajı tamamlamak ve ülke ekonomisine kazandırmak için gece gündüz çalıştı.Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçak bir eylemi olarak görüyorum. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mâni olamaz. Artık bu saatten sonra bizim için tek ölçü, tek sınır var, o da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğidir. Kendi güvenlikleri için kilometrelerce öteden gelenler bunu anlamalı. Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi. Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz.Erdoğan, butona basarak su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nın kapaklarını kapattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun proje için milli bütçeden 34 milyar lira harcandığını ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki Bay Kemal bu paralar nereye gidiyor? İşte bu paralar burada. Ama Bay Kemal hesabı öğrenecek. Bu yatırımlarla öğrenecek" dedi. Hidroelektrik santrali ve barajın, yollardan elde edilen kazanımla 7 yılda kendini ödemiş olacağını belirten Erdoğan, "Biz, hesap adamıyız Bay Kemal!" diye konuştu.