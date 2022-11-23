Haberler Gündem Haberleri Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:34 Son Güncelleme: 23.11.2022 15:42

Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler

Düzce’deki depremin ardından bölgeye giden Halk TV, mikrofonu uzattığı vatandaşın Başkan Erdoğan ve Süleyman Soylu’ya dua etmesi üzerine yayını kesti.

Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan’a dua edince yayına müdahale ettiler

Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem Düzcelileri sokağa döktü. Geceyi sokakta geçiren Düzceliler için devlet tüm imkanlarını seferber etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV de, diğer basın kuruluşları gibi Düzce'ye gitti.

Sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle Düzce'ye giden Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.

"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Mikrofon uzatılan depremzede "Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da." ifadelerini kullandı.

Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video

HALK TV MUHABİRİ APAR TOPAR KESTİ

Vatandaşın sözleri sonrası röportajı kısa tutmaya çalışan Halk TV muhabiri ne yapacağını şaşırırken, yayını stüdyodaki İsmail Küçükkaya'ya devretti. Muhabirin o dakikalarda 'Evet' diyerek araya girmeye çalışması dikkat çekti.

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Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
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