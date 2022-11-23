Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan’a dua edince yayına müdahale ettiler

Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem Düzcelileri sokağa döktü. Geceyi sokakta geçiren Düzceliler için devlet tüm imkanlarını seferber etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV de, diğer basın kuruluşları gibi Düzce'ye gitti.