Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan’a dua edince yayına müdahale ettiler

Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem Düzcelileri sokağa döktü. Geceyi sokakta geçiren Düzceliler için devlet tüm imkanlarını seferber etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV de, diğer basın kuruluşları gibi Düzce'ye gitti.
Sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle Düzce'ye giden Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.
"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"
Mikrofon uzatılan depremzede "Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da." ifadelerini kullandı.
Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video
HALK TV MUHABİRİ APAR TOPAR KESTİ
Vatandaşın sözleri sonrası röportajı kısa tutmaya çalışan Halk TV muhabiri ne yapacağını şaşırırken, yayını stüdyodaki İsmail Küçükkaya'ya devretti. Muhabirin o dakikalarda 'Evet' diyerek araya girmeye çalışması dikkat çekti.
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Halk Tv muhabirinin mikrofon uzattığı bir vatandaş:— Sabah (@Sabah) November 23, 2022
Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan ayırmasın. Süleyman Soylu hemen buraya geldi, Allah Soylu'dan da razı olsun. pic.twitter.com/rrKav2tP22