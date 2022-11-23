Emine Erdoğan: Doğa için daha çok söz alın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Çocuk Forumu Kapanış Programı'nda konuştu. Bu forumların temasını belirleyen Çocuk Danışma Kurulu'nun bu yıl, "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasını seçtiklerini aktaran Erdoğan, bunun, onların ne kadar bilinçli evlatlar olduklarını gösterdiğini dile getirerek, "Doğa için daha çok söz alın" dedi. "İklim değişikliğini, birinci muhatabı konumundaki çocukların açısından tartışmak, meselenin özüne inmektir" diyen Emine Erdoğan, UNICEF'e, tüm paydaşlara, dost ve kardeş ülkelerden gelen yabancı misafirlere katılımından dolayı teşekkür etti.Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İstanbul patlamasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Yusuf'un ve cennet kuşu kızı Ecrin'in aziz hatırasını yaşatmak istiyoruz. Yusuf Meydan'ın ismini Adana Sarıçam'da yapılacak olan Çocuk Evleri Sitemize, kızı Ecrin'in ismini de kuruluşumuz içerisinde açılacak olan kütüphaneye vererek bu isimlerin bundan böyle birçok çocuğa yuva olmasını sağlayacak ve isimlerini teröre inat yaşatacağız" dedi.