FETÖ’ye dört ilde operasyon: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ'ye dört ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Yalova'da 17 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video

FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve aralarında meslekten ihraç edilmiş iki eski polis memuru ve bir eski öğretmen de bulunan şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının; örgütün TSK Mahrem Yapılanması içerisinde sözde "Mahrem İmam" olarak faaliyet yürüttükleri, ankesörlü hatlardan görüşme kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Bazı şüphelilerin ise örgütün Bölge Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüklerinin, örgütle iltisaklı olan bazı kurumlarda çalıştıklarının veya örgütle iltisaklı derneklere üye olduklarının belirlendiği vurgulandı.