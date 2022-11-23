HDP zaman ayarlı bombadır

Teröristlere ve destekçilerine açık açık seslenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelenin meşru bir hak olduğunu belirterek, "Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz" dedi. Bahçeli özetle şunları söyledi:Pençe-Kılıç Harekâtı, teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. İşin özünde bizim terörle mücadelemiz, küresel güçlerle mücadeledir. PKK/YPG'yi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen başta ABD olmak üzere fail ülkeler Türkiye'nin karşısındadır.Kalemizi içten çökertmek isteyen Amerika'nın gayri meşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden, 2023'te bunların hakkından demokrasinin imkânlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalı. İstiklal Caddesi'nde yapılan kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa, Karkamış ve Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yapılan saldırıların hesabı da sorulacaktır.Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurutacağız. Kürt kökenli kardeşlerim de oynanan şer oyunların farkındadır.Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Bu hak milli güvenliğimiz, milli bekamız, milli varlığımız için hayat memat konusudur. Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız. Pençe-Kılıç Harekâtı'na karşı gelen, bu harekâtın durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bölücü şebeke kapatılmasın da Hazine'den aldığı yardımlarla teröristlere para aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalım? Fahiş adaletsizliğe sesimiz çıkmasın mı? Anayasa Mahkemesi'nin hâlâ neyi beklediğini sormayalım mı? HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir.CHP'yi HDP'den, HDP'yi de CHP'den ayrı görmemiz, ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak, Türkiye'nin karşı cephesinde konuşlanmak bir hak değil, habisliktir, hainliktir, hafifmeşrepliktir. Zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması, terörizmin dümen suyuna girmesi utanç verici bir alçalmadır.Teröriste tek bir şey söylemeyen veya söyleyemeyen CHP'li grup başkanvekilleriyle bazı milletvekillerinin HDP ile el ele tutuşup terörle mücadelede muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları, siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. TSK'ya iftira atanların alayı birden düşman saflarında paralı askerliğe talip olmuş müptezellerdir.Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden kuşku duymuyoruz. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler, her yerde bizi karşılarında bulacaktır.Öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum. 15 Ocak 2023'ten başlamak üzere, eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız.