İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden duyurdu: Tüm ihtiyaçları üstleneceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gölyaka ilçesinde esnafla ve vatandaşlarla görüştü. Bakan Soylu bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Çadırlarımız kuruldu, kurulmaya devam ediyor, tüm ihtiyaçları üstleneceğiz. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybı ile karşılaşmamamız. Milletimizin emrine amadeyiz. Biz afet bölgesindeyiz bunu kabul etmek zorundayız. 1 saat sonra depremin olmayacağını kimse taahhüt edemez. Biz riskleri belirleyeceğiz ve ona göre tedbirler alacağız. Milletimiz de bu afetle karşı karşıya kaldığı zaman hangi hayat kurtarıcı adımları atması gerektiğini söylemek zorundayız. Türkiye'de bugün 28 bin toplanma alanı var. Kabu binalarında kayda değer bir hasar yok. Ufak tefek çatlaklar bulunuyor. Riskli bulunan binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tespitlerini yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise şöyle konuştu:

2 hafta önce gerçekleştirdiğimiz tahliye tatbikatının faydalarını deprem gecesinde yaşadık. Yurtlarımızda yapısal hiçbir sorunun olmadığı tablo ile karşılaştık. Rabbim felaketler yaşatmasın.