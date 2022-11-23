İŞKUR’da 80 milyonluk vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurların yolsuzluk yaparak kurumu 4 yılda 80 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Çalışanların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları belirlendi. Kurumun bu şekilde 2014-2018 yılları arası 80 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.Müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucu rapor düzenlendiği, raporda ihalelerdeki usulsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği kaydedildi. Savcılıkça yapılan soruşturmada olayla ilgili bir kısım şüpheliler dinlemeye alındı. Çalışanların rüşvet suçunun işlendiğini gösterir tape kayıtları oluştu.Gerçekte düzenlenmeyen eğitimlerde, terörle iltisaklı şahısların İŞKUR uhdesinde düzenlenen herhangi bir kursa gitmemesine rağmen kursa katılım sağlamış gibi gösterilerek haksız maaş ödemesi aldığı, temin edilen paranın terör örgütlerinin sözde üniversite sorumluları olan ve abi/imam diye tabir ettikleri şahıslara teslim edildiği, bu süreçte şahısların örgütsel tedbir kapsamında takibe duyarlı şekilde para alışverişlerini gizlilik çerçevesinde yaptığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur.Tespit edilen 58 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Şüphelilerin 21'i İŞKUR personeli, 17'si şirket/firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer, 7'si usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden olarak eylemelerde yer aldıkları belirlendi. 37 şüpheli gözaltına alındı.