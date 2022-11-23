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Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:29

İstanbul genelinde huzur uygulaması: Şüpheli araçlar durduruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Ekipler, polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçları durdurarak aradı.

AA
İstanbul genelinde huzur uygulaması: Şüpheli araçlar durduruldu

İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

GBT KONTROLLERİ YAPILDI

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜLERE ALKOL KONTROLÜ

Kadıköy'deki uygulamada ise ekipler Altıyol Kuşdili Caddesi'nde araçları arayıp, sürücü ve yolcuların bilgilerini kontrol etti. Şüpheli görülen bazı sürücülere alkol kontrolü yapıldı.

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İstanbul genelinde huzur uygulaması: Şüpheli araçlar durduruldu
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