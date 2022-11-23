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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:26

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri İstanbul’da kaçakçılık operasyon yaptı. Yurt dışından getirilmiş 13 kaçak araç motoru ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir otomobil garajına yurt dışından yasa dışı yollarla araç parçaları getirildiğini tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 13 adet kaçak araç motoru ele geçirildi. O.D. isimli bir kişi, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından "5607 Saylı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Araç motorlarının sistem üzerinden kontrol edildiği ve herhangi bir kayıtlarının olmadığı ifade edildi. O.D. isimli kişinin söz konusu araç motorlarını yasa dışı yollarla ülkemize gelen tır şoförlerinden aldığı tespit edildi. Söz konusu kaçak motorların satılarak piyasaya sürülemeden ele geçirildiği vurgulandı.

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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu
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