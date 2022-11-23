İstanbul’da kaçakçılık operasyonu

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir otomobil garajına yurt dışından yasa dışı yollarla araç parçaları getirildiğini tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 13 adet kaçak araç motoru ele geçirildi. O.D. isimli bir kişi, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından "5607 Saylı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Araç motorlarının sistem üzerinden kontrol edildiği ve herhangi bir kayıtlarının olmadığı ifade edildi. O.D. isimli kişinin söz konusu araç motorlarını yasa dışı yollarla ülkemize gelen tır şoförlerinden aldığı tespit edildi. Söz konusu kaçak motorların satılarak piyasaya sürülemeden ele geçirildiği vurgulandı.