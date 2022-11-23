İstanbul’un tarihi yok olma tehlikesi yaşıyor! Bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldiler

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu raporun ardından yapıların restore edilmesi konusunda herhangi bir faaliyet yürütülmesiğini belirleyen Kültür ve Turizm Müdürlüğü avukatları İstanbul Cumhuiryet Başsavcılığına faili meçhul kişilerin tespit edilerek 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet ettikleri gerekçesiylee cezalandırılmalarını talep etti.

ADLİ DEĞİL İDARİ BOYUTTA CEZALANDIRILMALARI GEREKİYOR

Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık kurul kararının yerine getirilmemesinin söz konusu tüm işlemlerin idari işlemler olduğunun bu nedenle verilecek cezanın idari düzeyde olacağının belirterek dosyanın takipsilikle sonuçlandırmasına karar verdi. Savcılığın vermiş olduğu karara banaklık görevlileri itirazdas bulundu. Bakanlık avukatları işlenen suçlardan dolayı kamu davası açılması gerektiğini bu nedenle soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.