İstanbul’un tarihi yok olma tehlikesi yaşıyor! Bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da bulunan tarihi eser statüsündeki onlarca yapının bakımsızlıktan dolayı yıkılma ve yok olma tehlikesi geçirdiğini tespit etti. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Korum Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından söz konusu tarihi statü taşıyan ebler hakkında kapsamlı araştırma yapıldı. İncelemelerde söz konusu yapıların sahipleriyle irtibata geçilerek gerekli önlemlerin alınarak tamir ve tadilatın yasaya uygun bir biçimde yapılması planlandı.
BAKANLIK YOK OLMA TEHLİKESİNDEKİ YAPILAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan bir yapının yıkılma tehlikesi altında olması üzerine harekete geçen bakanlık görevlileri söz konusu yapılarda yaptıkları incelemede ahşap yapıya sahip evlerin bakımsız olduğunu, her an yıkılma ve yok olma tehliksiyle karşı karşıya olduğunu belirlendi. Bu nedenle söz konusu yapılarda çevresel niteliklerinin önemi açısından gabarisinde ve cephesinde değişiklilik yapılmamak kaydıyla iç ve dış malzemelerinde değişiklik yapılabileceğine dair rapor düzenlendi.
BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Söz konusu raporun ardından yapıların restore edilmesi konusunda herhangi bir faaliyet yürütülmesiğini belirleyen Kültür ve Turizm Müdürlüğü avukatları İstanbul Cumhuiryet Başsavcılığına faili meçhul kişilerin tespit edilerek 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet ettikleri gerekçesiylee cezalandırılmalarını talep etti.
ADLİ DEĞİL İDARİ BOYUTTA CEZALANDIRILMALARI GEREKİYOR
Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık kurul kararının yerine getirilmemesinin söz konusu tüm işlemlerin idari işlemler olduğunun bu nedenle verilecek cezanın idari düzeyde olacağının belirterek dosyanın takipsilikle sonuçlandırmasına karar verdi. Savcılığın vermiş olduğu karara banaklık görevlileri itirazdas bulundu. Bakanlık avukatları işlenen suçlardan dolayı kamu davası açılması gerektiğini bu nedenle soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.