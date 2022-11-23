Karkamış şehitleri toprağa verildi

Gaziantep Karkamış'ta terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden önceki gün atılan roket ve havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı. Minik Hasan Karkamış'ta, genç öğretmen Ayşenur ise Nizip'te toprağa verildi. Teröre lanet okunan her iki törende de gözyaşları sel oldu. Annelerin feryadı göğe yükseldi.Küçük Hasan'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü cenaze namazını kıldırdı, helallik alınmasının ardından minik çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. Hasan'ın babası Zeki Karataş, "Oğlumun intikamı alınsın" dedi.Bu yıl ücretli öğretmen olarak göreve başlayan ve ilk Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala şehit edilen Ayşenur Alkan'ın hain saldırının başlamasıyla birlikte öğrencilerini sığına indirdikten sonra kontrol amacıyla çıktığı sırada şarapnel ile şehit olduğu öğrenildi. Ayşenur öğretmen için Nizip Hazreti Ali Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Tabutunun önüne "Öğretmenler Günü'n kutlu olsun şehidim" yazılı çelenk konuldu. Cenaze namazının ardından Ayşenur öğretmen, Nizip Mezarlığı'nda toprağa verildi.