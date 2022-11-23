Mayın korumalı ‘PARS’ törenle teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FMC-NUROL Savunma Sanayii (FNSS) arasında imzalanan '6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç' (MKKA) tedariki projesi kapsamında geliştirilen 'PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları'nın teslim töreni gerçekleştirildi.FNSS tesislerindeki törende konuşan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje kapsamında 12 araçtan 9'unun teslim edildiğini ve 3 aracın da törenden sonra tesliminin yapılacağını kaydetti.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "PARS araçlarımız; güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkân kabiliyeti kazandırmak, harekât ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir" dedi.İsmail Demir, konuşmasının ardından teslimi yapılan araçları inceleyerek bilgi aldı. Bu araçlarla FNSS'nin test alanına geçen Demir, kabiliyetlerin sergilendiği testi de izledi.