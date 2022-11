Modern, tam donanımlı yemyeşil ve yepyeni Yusufeli

Yusufeli Barajı'nın su tutması için Artvin Yusufeli ilçesinin taşındığı yeni alanda TOKİ tarafında yapılan 3 bin 205 konuttan 6'sının anahtarları Başkan Erdoğan tarafından kürsüde hak sahiplerine teslim edildi.Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Barajın, yolların, tünellerin ve yerleşim yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimiz, bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, işyerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, işyerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin, Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları fedakârlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz. Her bir Yusufeliliye, Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakârlık için şükranlarını sunuyorum. Yeni Yusufeli, 2 bin 698 konut, 507 köy evi, 296 işyeri, 37 dükkânlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, anasınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisinden iki katı büyüklükte bir alana sahip. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik. Yusufeli için yaptığımız yollarla trafiğin güvenliğini ve konforunu da artırdık. Dikilen 20 bin ağaç, 75 binin üzerinde fidan ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı. Baraj gölü içinde kalan 800 bin metreküp verimli toprak da yeni yerleşim yerine taşındı" dedi.