MSB duyurdu! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ’cü yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.