Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:06

MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişinin yakalandığını bunlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

MSB duyurdu! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ’cü yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
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