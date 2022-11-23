PKK/YPG’nin ‘TSK, hastane ve okulu vurdu’ iftirasının aslı ortaya çıktı

İletişim Başkanlığından edilinilen bilgilere göre, terör örgütünün hastane ve okul dezenformasyonu şöyle çürütüldü:

AYN'EL ARAB'IN DIŞINDAKİ KIRSAL BÖLGEDE BULUNUYOR

Hava Harekatı kapsamında teröristlerin ve teröristlere ait barınak ve yapıların bulunduğu noktalar hedef alındı. Türkiye'nin hastaneyi bombaladığı iddiası ile paylaşılan görüntülerdeki yapının terör örgütüne ait olduğu tespit edildi. Vurulan yapı Ayn Al Arab'ın batısında ve merkeze yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda, teröristlerin kontrolündeki bir noktada yer alıyordu. Söz konusu bina, örgütün planlarında önemli bir yere sahipti. İnşaat halindeki yapının sözde karargah olarak inşa edilmekte olduğu ve teröristlerin tedavisi için kullanılmasının amaçlandığı bildirildi.

ÖRGÜTE AİT BİNA İMHA EDİLİNCE 'OKUL' DEDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Ayn Al Arab kırsalında terör örgütüne ait bir başka hedefi de başarılı şekilde imha etti. Eli kanlı terör örgütü çevresinde yaşam

alanı bulunmayan bu binanın okul olduğunu iddia etti. Örgütün paylaştığı görüntüler incelendiğinde 'okul' denilen yapının yine teröristler tarafındankullanılan bir bina olduğu ortaya çıktı.

TERÖR HEDEFLERİ BÜYÜK BİR TİTİZLİLİKLE BELİRLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin vermeyerek bölgede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı

harekatları düzenledi. Bu harekatlar öncesinde sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir hassasiyet gösterdi.

Pençe Kılıç Harekatı'nda da Ayn Al Arab kırsalındaki terör hedefleri belirlenmeden önce yoğun bir çalışma yapıldı. Teröristlerin bölgedeki hareketliliği

tespit edildi. Teröristlerin bu binalara girişleri ve çıkışları uzun süre takip edildi. Hassas çalışmalar sonucun bu yapıların karargah olarak kullanıldığı

ortaya çıktı.

Böylece Suriye ve Irak'ın kuzeyinde belirlenen 80'den fazla terör hedefi başarılıyla imha edildi.

İSTANBUL VE GAZİANTEP SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri için 'sivilleri vuruyor'yalanını ortaya atan terör örgütü PKK/YPG, son olarak İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Kanlı saldırı, terör örgütünün sivilleri hedef almaktan çekinmeyen gerçek yüzünü gözler önüne serdi. İstiklal saldırısından kısa bir süre sonar Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yerleşim yerlerine yönelik roketatar ile yapılan saldırıda ev ve okullar hedef alındı. Saldırıda bir çocuk ve bir öğretmen yaşamını yitirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ HASTANELERİ YAKMIŞTI

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin Kuzeyinde işgal ettiği Tel Abyad ilçesinde hastaneleri sığınak ve karargah olarak kullanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da, teröristlerin yaktığı

hastaneyi onararak ayağa kaldırmış, sağlık hizmetlerinin yeniden başlamasını sağlamıştı. Bu durum, terör destekçilerinin Türkiye'nin hastaneleri ve sivilleri vurduğuna yönelik asılsız iddialarına karşı gösterilen sivil hassasiyetine

ilişkin örneklerden biri olarak yeniden hatırlatıldı.