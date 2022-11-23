Raşit Küçük Hoca’ya veda

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hadis ve siyer âlimi, ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük (76), son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Küçük için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Eşi Nesrin, kızları Ayşe, Büşra Sümeyye ve Hatice ile damadı Suat Mertoğlu taziyeleri kabul etti. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. Namaz sonrası konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Âlimin ölümü âlemin ölümüdür. Raşit değil mürşit idi, ilmiyle amirdi. Hocamız bizim örneğimizdi. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Birçok öğrenci ve eser bıraktı" dedi. Küçük'ün naaşı Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında, "İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nı 2011'de yapmaya başlayan Küçük, 2014'te emekli oldu. Aynı yıl başladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığını ise bu yıl eylül ayına kadar sürdürdü. "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında Üstün Hizmet Ödülü'ne de layık görülen Küçük'ün kaleme aldığı eserler arasında "Siyer", "Sevgi Medeniyeti", "Türk Milli Eğitiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri", "Peygamberimizden Hayat Ölçüleri: Riyazu's-Salihin" ve "Hazret-i Muhammed Siyer-i Nebi" yer alıyor.