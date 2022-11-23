SABAH, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde! 109 artçı deprem meydana geldi

Saatler 04.08'de gösterdiğinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından yerin 6.8 kilometre altında olarak kaydedilen deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm çevre illerden hissedildi.
Korkutan depremin ardından SABAH AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde takip etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopter sabah saatlerinde hareket ederek Düzce üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Helikopter'den aktarılan görüntüler Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine yansıtılarak hasar tespit yapılması sağlandı.
AFAD YARALARI SARIYOR
AFAD, Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yaptı. Bölgeye 10 mobil baz istasyonu sevk edildi. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı sevk edildi. Ayrıca 678 personel 146 araç deprem bölgesine gönderildi.