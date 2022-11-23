SABAH, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde! 109 artçı deprem meydana geldi

Saatler 04.08'de gösterdiğinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından yerin 6.8 kilometre altında olarak kaydedilen deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm çevre illerden hissedildi.