Son dakika: AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı! Çarpıcı detaylar...

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, Türkiye saati ile 04.08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, "Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"DEPREMİN HANGİ FAYDAN KAYNAKLANDIĞI SAHA ÇALIŞMALARI İLE BELİRLENECEKTİR"

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği ifade edildi.