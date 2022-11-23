YPG/PKK’lı teröristlerin saldırı düzenlediği Karkamış’ta yaralar sarılıyor





19 YARALIDAN 13'Ü TABURCU EDİLDİ



Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 19 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 13 kişi, taburcu edildi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ile bebeğinin de aralarında olduğu 6 yaralının tedavisi sürüyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Karataş ile bebeğinin entübe durumdan çıktığı bildirildi.

"CAMLARI KIRILAN EV VE İŞ YERLERİ ONARILIYOR"



Saldırı sonrası Karkamış'ta hasar tespit çalışmaları sürerken, camları kırılan ev ve iş yerleri onarılıyor. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yıkılan duvarları için de çalışma başladı. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personel, mahalle mahalle dolaşıp, inceleme yapıyor.