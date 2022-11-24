ANFA batakta

Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin 2021 yılı zararının 73 milyon TL olduğu açıklandı. Sayıştay 2021 denetim raporunda park, bahçe bakım ve onarım işleri ile büfe, sosyal tesis ve rekreasyon alanlarında yer alan işletmelerin kiralanması işi yapar ANFA'nın arka arkaya zarar ettiği vurgulandı. Raporda şu bilgilere yer verildi: Satışlardan kazanılan tutar satılan malların maliyetini dahi karşılayamamıştır.Şirkette yaşanan mali sıkıntılar; gerek piyasaya gerekse de diğer kurumlara olan borçlar dolayısıyla şirketin malvarlığına ve alacaklarına haciz uygulanabilmesine olanak sağlayacaktır. ANFA'nın faaliyet alanının; park, bahçe bakım ve onarım işleri ile büfe, sosyal tesis ve rekreasyon alanlarında yer alan işletmelerin kiralanması işi ile iştigal ettiğine dikkat çekildi. Raporda; şirketin idari birimlerinin 2021 sonu itibariyle 14 müdürlükten oluştuğu, şirkette çalışan personel sayısı 4 bin 721 kişi olduğu bildirildi. ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin ticari hayatının sürdürülebilir değil."Raporda şu vurgular yapıldı:* Önceki senelerde tamamlanan işler için geçici kabul ve/veya kesin hakediş evrakları tekemmül ettirilmediği için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak emanet kesintileri tutarının da tahsil edilemedi.* Bu sebeple dönem dönem yaşanan nakit sıkıntısı sonrasında vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları zamanında ödenmedi.* Ödenemeyen borçlar için asıl borcun yanında gecikme zammı gibi fer'i borçların da şirketi zarara uğrattı.* Şirket 2021 yılında 618.564.411,58 TL net satış yaptı. Bu satışın maliyeti ise 650.713.647,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Daha öz bir ifade ile henüz faaliyet giderleri bile hesaba katılmamış olmasına rağmen satışlardan kazanılan para satılan malın maliyetini karşılayamadı.*'Brüt Kar Oranı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)' %-5,20 olarak oluştu. Söz konusu tutara faaliyet giderlerinin eklenmesi ile zarar daha da artmış. Faaliyet Kar Oranı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) %-10,57 olarak gerçekleşti.* Diğer tüm gelir ve giderlerin hesaba dâhil edilmesi sonucunda ulaşılan Net Kar Oranı (Dönem Net Karı/Net Satışlar) ise %-11,85 olarak gerçekleşti.* Zararın nedenlerinden biri de hak ediş ödemelerinin zamanında alınmaması. Bu yüzden şirket dönem dönem nakit sıkıntısı yaşadı. Bu yüzden ödenmeyen 124.547.657,34 TL vergi borcu için yapılandırmaya gidildi. Toplam borç 152.296.517,05 TL'ye çıktı.* SGK prim borçları için de yapılandırmaya gidildi. 108.555.858,20 TL olan borç 130.228.069,74 TL'ye çıktı. Bu borçlar yüzünden bir daha düzen sağlanamadı.* Bu borçların çok az bir kısmı ödenebildi.* Piyasaya da borçlandı. Borçlar yüzenden şirketin malvarlığına ve alacaklarına haciz uygulanabilir.