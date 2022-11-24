Bakan Koca: Aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanı sayısının, 777 bini bakanlık bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştığını belirten Bakan Koca, "Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var.