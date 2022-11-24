Bakan Soylu, Gölyaka’da kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremden etkilenenler için Kültür Park ile pazar yerine kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu.

Gölyaka'daki mobil afet koordinasyon tırında yetkililerden bilgi alan Soylu, deprem nedeniyle geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kültür Park ile pazar yerine kurulan çadırları ziyaret etti.

Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunlarını dinledi.